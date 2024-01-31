США обвинили в препятствовании остановке насилия в Газе

Небензя: СБ ООН не может потребовать прекратить насилие в Газе из-за позиции США

Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил США в том, что их позиция препятствует принятию Совбезом организации резолюций, целью которых является остановка насилия в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

«Прискорбно, что в этих условиях Совет Безопасности ООН пока так и не смог принять ни одного продукта с требованием прекратить насилие из-за позиции одной делегации — Соединенных Штатов, блокирующих все усилия и инициативы по остановке кровопролития», — заявил дипломат.

Он отметил, что таким образом Израиль получил карт-бланш на дальнейшее наказание палестинцев.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство исключает вывод войск из сектора Газа до достижения всех целей военной операции против палестинского радикального движения ХАМАС.