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17:41, 31 января 2024Ценности

Модные в 70-х наряды вновь станут трендом

Дизайнер Наз Маер: «умная» одежда и наряды из 70-х станут трендом в 2024 году

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Дизайнер Наз Маер назвал россиянам трендовую одежду на 2024 год. Его комментарий публикует портал «Страсти».

В текущем году вновь актуальными окажутся наряды, вдохновленные стилями прошлых лет, например гранжем 1990-х годов или богемными настроениями 1970-х годов. Кроме того, в моду войдут изделия из экологичных материалов, полученные при использовании гуманных методов производства, отметил эксперт.

В то же время популярными станут предметы гардероба, созданные с использованием различных умных технологий. «Представьте себе одежду, которая меняет цвет в зависимости от вашего настроения, или терморегулирующие ткани, адаптирующиеся к условиям окружающей среды. В 2024 году мода будет настолько же умной, насколько и стильной», — заявил специалист.

Ранее в январе сообщалось, что модная в 1970-х годах обувь вновь стала трендом благодаря фэшн-дизайнерам и знаменитостям. Речь идет о замшевых сапогах, которые появились в коллекциях известных марок.

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      Алина Гостева
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