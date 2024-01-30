Модная в 70-х обувь вновь стала трендом

Vogue: модные в 1970-х годах замшевые сапоги вновь стали трендом

Модная в 1970-х годах обувь вновь стала трендом благодаря фэшн-дизайнерам и знаменитостям. Соответствующий материал приводит Vogue.

Речь идет о замшевых сапогах, которые появились в коллекциях известных марок. Например, подобные изделия презентовал французский бренд Hermes, представив их в различных оттенках коричневого.

Кроме того, обувь из данного материала включили в свои гардеробы такие знаменитости, как американские актрисы Эмма Стоун и Оливия Уайлд и модели Эмили Ратаковски и Эльза Хоск. В свою очередь, телезвезда Кайли Дженнер для выхода в свет также выбрала указанные широкие сапоги с пышным коротким платьем без бретелей.

Ранее в январе российский стилист Александр Рогов назвал новый тренд в одежде в 2024 году. По словам эксперта, на улицах мировых столиц моды все чаще стали появляться знаменитости и любители фэшн-индустрии в так называемых куртках рабочего.