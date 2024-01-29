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15:34, 29 января 2024Ценности

Куртка «рабочего» стала новым трендом

Фото: Yakobchuk Viacheslav / Shutterstock / Fotodom

Российский стилист Александр Рогов в своем Telegram назвал новый тренд в одежде в 2024 году.

По словам эксперта, на улицах мировых столиц моды все чаще стали появляться знаменитости и любители фэшн-индустрии в так называемых куртках рабочего. Речь идет о просторных предметах гардероба приглушенных оттенков с объемными карманами.

В подтверждение своих слов эксперт привел снимки мужчин и женщин в указанных нарядах. При этом среди них оказались такие звезды, как американская модель Хейли Бибер и звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк.

Ранее в январе сообщалось, что «дедовский» стиль одежды стал модным у молодежи и старшего поколения. Отмечается, что представители поколения Z и так называемые бумеры заинтересовались винтажными вещами, которые обычно ассоциируются с гардеробом пожилых людей.

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      Алина Гостева
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