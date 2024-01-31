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14:13, 31 января 2024Ценности

Назван самый популярный модный бренд в мире

Lyst назвал Prada самым популярным модным брендом в мире

Фото: Unsplash

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самый популярный модный бренд в мире в последнем квартале 2023 года. Соответствующий список появился на одноименном сайте.

Лидирующую позицию рейтинга занял итальянский бренд Prada, который открыл собственную публичную выставку Opened Pradasphere II в Шанхае и анонсировал коллаборацию с Axiom Space для разработки скафандров для астронавтов НАСА. В то же время на второй строчке оказался лидер прошлого квартала — Miu Miu, а на третьем месте расположили Loewe.

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В десятку лучших марок также вошли Bottega Veneta, Moncler, Saint Laurent, а также Versace, Jacquemus, Burberry и Valentino. Кроме того, в список добавили бренд телезвезды Ким Кардашьян Skims, а также обувную марку UGG.

В декабре 2023 года редакторы издания WWD перечислили худшие наряды звезд в 2023 году. Первым в рейтинге с самым неудачным внешним видом оказался американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон, который посетил премию «Оскар» в атласном пиджаке персикового цвета.

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      Майя Пономаренко
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