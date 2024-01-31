Назван способ убрать желтые пятна с сантехники

«БелНовости»: убрать желтые пятна с сантехники поможет уксус

Убрать желтые пятна с сантехники поможет уксус и лимонная кислота. Способы справиться с проблемой назвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, уксус хорошо отбеливает и дезинфицирует поверхности. Пропитанное им бумажное полотенце нужно положить на проблемный участок и оставить на час. После необходимо вымыть технику мягкой губкой и сполоснуть чистой водой.

Таким же образом можно обработать желтизну лимонной кислотой. Кроме того, от пятен поможет избавить содовая паста. Если речь идет о старом налете, в раствор можно добавить нашатырный спирт.

Ранее эксперты портала посоветовали очищать унитаз от ржавчины и разводов с помощью самодельного средства из уксуса или лимонной кислоты.