Названа самая популярная одежда в мире

Lyst: пальто бренда COS стало самым популярным в мире

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самую популярную одежду в мире за четвертый квартал 2023 года. Соответствующий материал появился на одноименном сайте.

Речь идет о прямом однобортном пальто длины миди бренда COS, входящего в группу компаний Hennes & Mauritz (H&M). Кроме того, в список вошла куртка фасона Atom канадской марки Arc’teryx.

В то же время перечень самых желанных товаров пополнило нижнее белье. Так, актуальными оказались боксеры бренда Skims американской телезвезды Ким Кардашьян.

Ранее в январе также назвали самый популярный модный бренд в мире. Лидирующую позицию рейтинга занял итальянский бренд Prada.