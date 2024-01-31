Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:46, 31 января 2024Ценности

Названа самая популярная одежда в мире

Lyst: пальто бренда COS стало самым популярным в мире

Фото: Korie Cull / Unsplash

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самую популярную одежду в мире за четвертый квартал 2023 года. Соответствующий материал появился на одноименном сайте.

Речь идет о прямом однобортном пальто длины миди бренда COS, входящего в группу компаний Hennes & Mauritz (H&M). Кроме того, в список вошла куртка фасона Atom канадской марки Arc’teryx.

В то же время перечень самых желанных товаров пополнило нижнее белье. Так, актуальными оказались боксеры бренда Skims американской телезвезды Ким Кардашьян.

Ранее в январе также назвали самый популярный модный бренд в мире. Лидирующую позицию рейтинга занял итальянский бренд Prada.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин высказался о вероятности случайного удара Киева по Ил-76 с пленными

      Объяснена необычная деталь крушения Ил-76

      Путин рассказал о проделанной в России за последние годы работе

      Пьяный дебошир закурил на борту самолета и лишился медового месяца мечты

      Путин заявил об отсутствии планов останавливать обмены пленными с Киевом

      Русские дома появятся в новых странах БРИКС

      Глыба льда рухнула с крыши и пробила москвичке голову

      Генетик перечислила необходимые для поддержания иммунитета продукты

      В России нарастили выпуск САУ в шесть раз

      В России раскрыли детали первого после крушения Ил-76 обмена пленными с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше