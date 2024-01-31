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15:47, 31 января 2024Ценности

Названа самая популярная вещь в мире моды

Lyst: сумка Margaux бренда The Row стала самой модной в 2023 году

Фото: The Row

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали самую популярную вещь в мире моды в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий материал появился на одноименном сайте.

Наиболее желанным изделием стала сумка Margaux американского бренда The Row. Кроме того, в списке оказался ремень с пряжкой марки Victoria Beckham.

Также в перечень вошла бейсболка Ralph Lauren с фирменным логотипом компании в виде игрока в поло, скачущего на лошади.

Эксперты Lyst также назвали самый популярный модный бренд в мире. Лидирующую позицию рейтинга занял итальянский бренд Prada.

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      Алина Гостева
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