Названа стоимость самого дешевого жилья возле метро в Москве

Самое дешевое жилье возле метро в Москве стоит 7,4 млн рублей

Наиболее доступное жилье возле метро в Москве стоит 7,4 миллиона рублей. Стоимость самого дешевого объекта назвали эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости», передают «Известия».

По данным компании, доля жилых комплексов на расстоянии до 500 метров от метро составляет 11 процентов от общего предложения на первичном рынке жилья в границах старой Москвы. Самые дешевые объекты располагаются рядом со станциями Аннино, Волгоградский проспект, Стахановская, Спартак, Бульвар Рокоссовского, Водный стадион, Селигерская, Стахановская, Озерная и Верхние Лихоборы.

В основном речь идет о лотах площадью от 23 до 37 квадратных метров стоимостью от 7,4 до 15,5 миллиона рублей. Наиболее доступный вариант — апартаменты без отделки в 23,4 «квадрата» рядом с метро Аннино в районе Чертаново Южное и сроком сдачи в четвертом квартале 2025 года.

Ранее эксперты рынка недвижимости раскрыли стоимость самой дорогой квартиры на первичном рынке Москвы. Такой объект можно приобрести за 258,9 миллиона рублей.