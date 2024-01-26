Названа цена самой дорогой квартиры на первичном рынке в Москве

В Москве нашли квартиру стоимостью 259 миллионов рублей

Средняя стоимость квадратного метра в квартирах бизнес-класса на первичном рынке в границах старой Москвы за год выросла на 7,5 процента и составила 465,7 тысяч рублей, выяснили в департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости». Там также назвали цену самой дорогой квартиры в пределах столицы. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, всего на первичном рынке квартир бизнес-класса в границах старой Москвы в реализации находится 1,1 миллиона квадратных метров и 16,6 тысячи лотов. При этом средняя цена лота составляет 29,9 миллиона рублей, что на 1,3 процента больше, чем в прошлом году.

Самый дорогой лот бизнес-класса стоит 258,9 миллиона рублей, что в 31 раз больше квартиры минимальной стоимости в данном сегменте. Недвижимость площадью 284,2 квадратных метра продается в жилом комплексе, расположенном в Даниловском районе, со сроком сдачи во втором квартале 2024 года.

На втором месте квартира в районе Хорошево-Мневники стоимостью 233,8 миллиона рублей и площадью 261,7 квадрата во введенном проекте. На третьей строчке двухуровневый лот площадью 252 квадрата в Обручевском районе и ценой 214,2 миллиона рублей — недвижимость в проекте со сроком сдачи в первом квартале 2024 года.

Самый бюджетный вариант можно найти в районе Москворечье-Сабурово за 8,3 миллиона рублей. Это студия площадью 22,6 квадрата в проекте со сроком сдачи в 2026 году.

В комфорт-классе самая дорогая квартира обойдется в 109,4 миллиона рублей. Это лот площадью 203,8 квадратов в районе Покровское-Стрешнево во введенном проекте. При этом самая дешевая квартира-студия площадью 19,6 квадратов в районе Косино-Ухтомский и проекте по аукциону стоит 4,2 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Москве в 2023 году рекордно вырос спрос на студии. Интерес к данному типу квартир увеличился во всех классах жилья на 71,2 процента.

