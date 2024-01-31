Неожиданная пластическая операция за десятки тысяч рублей стала новым трендом

New York Post: пластическая операция по созданию ямочек на щеках стала трендом

Пациенты массово обратились к хирургам за неожиданным преображением и задали новый тренд. Соответствующий материал публикует New York Post.

Речь идет о димплэктомии — пластической операции за десятки тысяч рублей, в ходе которой хирурги создают ямочки на щеках. Отмечается, что стоимость вмешательства начинается от 1500 долларов (134 тысячи рублей) и увеличивается в зависимости от уровня специалиста.

По словам психолога Дона Гранта, ямочки на щеках всегда были символом молодости, поэтому они и стали популярны в 2024 году. «Жаль, я не узнала об этом раньше. Процедура соизмерима с походом к стоматологу, а принесла мне столько радости», — описала ощущения после операции 29-летняя американка Аманда.

Ранее в январе 43-летняя звезда «Счастливы вместе» показала фигуру после пластики. Российская актриса Наталья Бочкарева продемонстрировала фигуру после брахиопластики и подтяжки кожи рук.