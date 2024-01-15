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13:15, 15 января 2024Ценности

43-летняя звезда «Счастливы вместе» показала фигуру после пластики

Фото: @natalia_bochkareva_official

Российская актриса Наталья Бочкарева показала внешность после пластической операции, которую проводил хирург Тимур Хайдаров. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость опубликовала серию снимков из Омана, на которых она позировала в облегающем тело платье с цветочным принтом. Телезвезда продемонстрировала фигуру после брахиопластики и подтяжки кожи рук. Известно, что артистке также удалили лишний жир из области живота и закачали его в ягодицы.

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Подписчики оценили внешний вид Бочкаревой в комментариях под снимками. «Выглядите шикарно», «Великолепная», «Идеал женщины!» — высказывались поклонники.

В декабре 2023 года актриса призналась, что решилась на такую коррекцию внешности после родов в апреле, однако хирург посоветовал ей восстановиться. При этом Хайдаров уточнил, что намерен продолжить работу с грудью знаменитости.

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      Карина Черных
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