43-летняя звезда «Счастливы вместе» показала фигуру после пластики

Российская актриса Наталья Бочкарева показала внешность после пластической операции, которую проводил хирург Тимур Хайдаров. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость опубликовала серию снимков из Омана, на которых она позировала в облегающем тело платье с цветочным принтом. Телезвезда продемонстрировала фигуру после брахиопластики и подтяжки кожи рук. Известно, что артистке также удалили лишний жир из области живота и закачали его в ягодицы.

Подписчики оценили внешний вид Бочкаревой в комментариях под снимками. «Выглядите шикарно», «Великолепная», «Идеал женщины!» — высказывались поклонники.

В декабре 2023 года актриса призналась, что решилась на такую коррекцию внешности после родов в апреле, однако хирург посоветовал ей восстановиться. При этом Хайдаров уточнил, что намерен продолжить работу с грудью знаменитости.