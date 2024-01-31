Оксана Самойлова раскрыла диету похудевшего на 40 килограммов Джигана

Блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова раскрыла диету похудевшего мужа, рэпера Джигана. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила сторис, в которых показала блюдо супруга. На размещенных кадрах видно, что сбросивший 40 килограммов рэпер ест стейк и овощи, а сама инфлюэнсер — пирог. «Его нога уже размером с мою. Тощий», — пошутила она в видео.

В ноябре 2023 года Джиган сделал дорогой подарок Оксане Самойловой и возмутил пользователей сети. Музыкант снял на видео, как преподносит возлюбленной более десятка корзин с розами различных оттенков. При этом часть из них доставили к дому шедшие друг за другом мужчины в черных костюмах.