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09:28, 31 января 2024Ценности

Оксана Самойлова раскрыла диету похудевшего на 40 килограммов Джигана

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова раскрыла диету похудевшего мужа, рэпера Джигана. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила сторис, в которых показала блюдо супруга. На размещенных кадрах видно, что сбросивший 40 килограммов рэпер ест стейк и овощи, а сама инфлюэнсер — пирог. «Его нога уже размером с мою. Тощий», — пошутила она в видео.

В ноябре 2023 года Джиган сделал дорогой подарок Оксане Самойловой и возмутил пользователей сети. Музыкант снял на видео, как преподносит возлюбленной более десятка корзин с розами различных оттенков. При этом часть из них доставили к дому шедшие друг за другом мужчины в черных костюмах.

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      Карина Черных
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