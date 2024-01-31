Пассажир пронес в самолет кокаин и пошел под суд из-за запроса в Google

Daily Mail: контрабандист провез кокаин в Лондон и попался в аэропорту прилета

Пассажир самолета, летевшего из Сан-Паулу в Лондон, пронес с собой в салон килограмм кокаина и попался в аэропорту прилета при досмотре. Мужчина пошел под суд, сообщает Daily Mail.

По информации издания, 31-летний Армандо Формигли Пальма был пойман во время плановой проверки таможенниками в авиагавани Хитроу. Запрещенное вещество нашли в потайных карманах его чемодана. Контрабандист отказался признать вину, заявив, что багаж упаковывал кто-то другой.

Однако полицейские заподозрили неладное, когда нашли в телефоне задержанного запрос в Google: «Что можно провозить в Лондон в чемодане?» В результате суд признал его вину и приговорил к пяти года и семи месяцам тюремного заключения.

Ранее российский турист попытался незаконно ввезти в Минеральные Воды из Дубая десятки тысяч долларов. Таможенники в аэропорту Минвод обнаружили в рюкзаке прилетевшего из ОАЭ 51-летнего россиянина сокрытые от контроля 51,6 тысячи долларов (около 4,7 миллиона рублей).

