Пассажир на рейсе в США приставал к женщинам и плюнул в попутчика

KSL News: пассажир на рейсе Delta приставал к женщинам и плюнул в попутчика

Пассажир американской авиакомпании Delta во время десятичасового полета приставал к женщинам и плюнул в попутчика. Подробностями истории поделилось издание KSL News.

Уточняется, что 22 января против гражданина Нидерландов Дарнела Сильвера Коллинза была подана федеральная жалоба. Ему предъявили обвинение в препятствовании работе летного экипажа и нападении на людей на рейсе из Амстердама, Нидерланды, в Солт-Лейк-Сити, США. В показаниях свидетелей говорится, что Коллинз вел себя в самолете громко, мешал другим пассажирам, а также угрожал им и оскорблял членов экипажа.

Примерно через час после взлета дебошир начал приставать к попутчице, которой пришлось оттолкнуть его и пожаловаться стюардессе. После этого голландец подошел к другой женщине, которая выходила из туалета, схватил ее за руку и не отпускал, пока не вмешался бортпроводник.

Кроме того, по данным источника, Коллинз провоцировал конфликт с сидевшими рядом с ним путешественниками, из-за чего членам экипажа пришлось пересадить его на самый последний ряд в салоне. Там он «намеренно плюнул» в попутчика, ударил как минимум двух человек и оскорбил стюардессу.

В материале говорится, что нарушителя порядка пришлось связать тремя удлинителями ремней безопасности, чтобы он оставался на месте до конца полета.

Ранее пьяный пассажир авиакомпании Jet2 закурил на борту самолета электронную сигарету и лишился медового месяца на Санторини, о котором мечтал вместе с женой. Мужчину выдворили с рейса и запретили ему летать этой авиакомпанией в течение ближайшего года.

