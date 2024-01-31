Пользователям устройств Apple стали доступны новые функции WhatsApp

WABetaInfo: в WhatsApp на iOS можно форматировать текст и создавать стикеры

Пользователям популярного мессенджера WhatsApp на устройствах на базе операционной системы iOS стали доступны новые функции. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Сообщается, что теперь владельцы устройств Apple могут форматировать тексты сообщений, выделяя важное с помощью кавычек и добавляя маркированные и нумерованные списки.

Кроме того, в мессенджере теперь можно будет создавать из фотографий собственные стикеры и редактировать их с помощью специальных инструментов. Чтобы использовать эту функцию, необходимо нажать на значок «Стикеры» рядом с полем ввода сообщения и выбрать соответствующую иконку.

Функции доступны в обновлении приложения под номером 24.2.75. в магазине AppStore. Авторы WABetaInfo предупредили, что у некоторых пользователей функция может появиться в течение нескольких недель.

WhatsApp анонсировал функцию создания и редактирования стикеров в начале января. Как утверждали специалисты портала WABetaInfo, новая опция позволит выполнять эту задачу, не используя другие редакторы.