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03:31, 31 января 2024Из жизни

Порномодель подкупила тюремного охранника ради секса с заключенным

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

Порномодель из США дала взятку тюремному охраннику, чтобы заняться сексом с отбывавшим срок возлюбленным. Об этом сообщает Daily Star.

27-летняя модель OnlyFans Алексас Морган из города Майами, штат Флорида, рассказала, что состояла в романтических отношениях с мужчиной, регулярно попадавшим в тюрьму. По ее словам, несмотря на многочисленные преступления, он был хорошим человеком и совершал добрые поступки.

Морган отчаянно хотела встретиться с возлюбленным, поэтому нашла охранника, работавшего в тюрьме, и подкупила его. Порномодель заплатила ему пять тысяч долларов, чтобы он впустил ее в исправительное учреждение. Там она занялась с заключенным сексом.

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Многие пользователи сети были шокированы поступком Морган. Некоторые посчитали ее действия признаком верности и преданности любимому человеку. Другие заявили, что ей не следовало давать взятку охраннику тюрьмы.

Ранее сообщалось, что порнозвезда Алина Лопес попала в больницу после секса с обладателем огромного пениса. Ее доставили в отделение неотложной помощи с внутренним кровотечением.

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      Алиса Удовик
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