Послушника российского монастыря задержали за совершенную в 1995 году расправу

Под Тверью задержали послушника монастыря, зарезавшего петербуржца в 1995 году

В Тверской области задержали послушника монастыря, расправившегося с жителем Санкт-Петербурга 29 лет назад. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, в январе 1995 года на улице Королева нашли мужчину без признаков жизни. Правоохранители выяснили, что он был ранен ножом в грудь. Кроме того, были повреждены артерии. Следователи возбудили дело, но не установить личность подозреваемого.

Спустя почти 30 лет силовики задержали 60-летнего послушника монастыря. Ранее он был судим за кражу, расправу и грабеж, но в 2007 году вышел на свободу.

Ранее стало известно, что в Татарстане суд арестовал священника храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске, подозреваемого в жестокой расправе над супругой.

