Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:44, 31 января 2024Силовые структуры

Послушника российского монастыря задержали за совершенную в 1995 году расправу

Под Тверью задержали послушника монастыря, зарезавшего петербуржца в 1995 году

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Тверской области задержали послушника монастыря, расправившегося с жителем Санкт-Петербурга 29 лет назад. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, в январе 1995 года на улице Королева нашли мужчину без признаков жизни. Правоохранители выяснили, что он был ранен ножом в грудь. Кроме того, были повреждены артерии. Следователи возбудили дело, но не установить личность подозреваемого.

Спустя почти 30 лет силовики задержали 60-летнего послушника монастыря. Ранее он был судим за кражу, расправу и грабеж, но в 2007 году вышел на свободу.

Ранее стало известно, что в Татарстане суд арестовал священника храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске, подозреваемого в жестокой расправе над супругой.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Беспилотник пытался атаковать нефтяной завод в Петербурге. Его сбили, но при падении произошел мощный взрыв

      В Петербурге водитель автобуса протащил по асфальту ребенка

      Экспертиза подтвердила основную версию крушения Ил-76 под Белгородом

      В России заявили о росте поставок автомобилей из Японии и Кореи

      Россиян предупредили о новых правилах перепланировки

      Экс-инспектора Ростехнадзора осудили по второму делу о взрыве на «Листвяжной»

      Мужчина отрезал себе руку ради спасения от медведя

      19-летнего россиянина осудили на восемь лет за диверсию на железной дороге

      Рыжий из «Иванушек» примерил наряд 25-летней давности из клипа «Тополиный пух»

      В Госдуме опровергли связь проекта о лишении имущества за фейки об армии с СССР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше