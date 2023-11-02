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16:58, 2 ноября 2023Силовые структуры

Суд арестовал расчленившего жену российского священника

В Татарстане суд арестовал священника, расчленившего жену

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Татарстане суд арестовал священника храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске, подозреваемого в жестокой расправе над супругой. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 31 декабря.

Подозреваемый сначала лишил жизни женщину, а затем расчленил ее и спрятал голову в холодильник. Там ее нашли их общие дети. Фигурант мог расправиться с женой из ревности.

Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Чистопольской епархии, священнослужитель скрыл от руководства, что ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, мужчина не служил в храме с 17 октября из-за жалоб прихожан на его халатное отношение к святым дарам и нарушение таинства богослужений.

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      Екатерина Кашурникова
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