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10:22, 31 января 2024Россия

Предполагаемое падение дрона и взрыв в Санкт-Петербурге попали на видео

Предполагаемое падение беспилотника и взрыв в Санкт-Петербурге сняли на видео

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

В Санкт-Петербурге предполагаемое падение беспилотного летательного аппарата попало на видео. Снятый камерой наблюдения ролик опубликовало издание «Фонтанка».

На кадрах, попавших на камеру с территории троллейбусного парка, виден момент взрыва.

На еще одном видео заметны металлические фрагменты со следами температурного воздействия. Ими могут быть части беспилотника.

О сбитом в небе над Петербургом беспилотнике стало известно 31 января. По имеющимся данным, дрон упал на нефтеперерабатывающий завод. По предварительным данным, аппарат был сбит ракетой ЗРК С-400 «Триумф».

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      Алан Босиков
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