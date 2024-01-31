Предполагаемое падение дрона и взрыв в Санкт-Петербурге попали на видео

Предполагаемое падение беспилотника и взрыв в Санкт-Петербурге сняли на видео

В Санкт-Петербурге предполагаемое падение беспилотного летательного аппарата попало на видео. Снятый камерой наблюдения ролик опубликовало издание «Фонтанка».

На кадрах, попавших на камеру с территории троллейбусного парка, виден момент взрыва.

На еще одном видео заметны металлические фрагменты со следами температурного воздействия. Ими могут быть части беспилотника.

О сбитом в небе над Петербургом беспилотнике стало известно 31 января. По имеющимся данным, дрон упал на нефтеперерабатывающий завод. По предварительным данным, аппарат был сбит ракетой ЗРК С-400 «Триумф».