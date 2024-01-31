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19:24, 31 января 2024Интернет и СМИ

Врачи назвали распространенные ошибки при лечении частых простуд

Врач Агапкин: нельзя следовать предыдущему плану лечения при повторной простуде

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и терапевт Алексей Хухрев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвали распространенные ошибки при лечении частых простуд. В частности, специалисты заявили, что нельзя следовать предыдущему плану лечения при повторной болезни. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин причислил к ошибкам привычку пациентов при повторяющейся простуде следовать тому же плану лечения, что врач назначил в предыдущий раз. «Надо понимать, что каждый случай по-своему уникален: вирусы и бактерии бывают разные», — подчеркнул медик.

Специалист также назвал опасным прием антибиотиков при каждой простуде. «Если мы говорим о большей части так называемых простуд, то это вирусные заболевания, при них антибиотики не помогают вообще и не могут помочь, потому что антибиотик — это вещество, которое воздействует на бактерии», — объяснил он.

Хухрев, в свою очередь, развеял миф о причине частых простуд. «Многие считают, что это плохой иммунитет, а это может быть просто другой вирус. Например, ты заболел аденовирусом, у тебя будет два-три месяца к нему временный иммунитет, а ты после этого заболел норовирусом и респираторно-синцитиальным — к нему никакого иммунитета нет», — пояснил врач.

Ранее врач Александр Мясников назвал неэффективным распространенный способ лечения простуды. Доктор заявил, что принятие небольшого количества алкоголя не помогает устранить развивающуюся болезнь.

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      Олег Давыдов
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