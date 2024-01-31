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02:02, 31 января 2024Экономика

Россияне раскрыли выдаваемые детям суммы на карманные расходы

«Авито»: большинство россиян дают детям на карманные расходы до 1 тысячи в месяц

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Аналитики «Авито» опросили россиян, у которых есть несовершеннолетние дети, и назвали объем выдаваемых им на карманные расходы денег. Также они выяснили, на что те их тратят. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Большинство россиян (91 процент), воспитывающих несовершеннолетних детей, считают, что выделять деньги на карманные расходы ребенка необходимо. Только 6 процентов убеждены, что средства на карманные расходы детям не нужны и не дают их. Есть и те, кто полагает, что финансы не нужны ребенку, но все равно выдают их (3 процента).

Суммы, которые опрошенные считают справедливыми для детских карманных расходов, тоже разнятся. Наибольшая доля (41 процент) дает детям до 1 тысячи рублей в месяц. В основном, это молодые родители в возрасте от 25 до 34 лет. До 2 тысяч дает примерно треть респондентов (28 процентов), до 5 тысяч — 13 процентов. А вот больше 5 и 10 тысяч рублей в месяц выдают своим детям 3 и 2 процента россиян соответственно. Примечательно, что в последних группах преобладают респонденты от 55 до 64 лет. Также 12 процентов отметили, что нет четкой суммы — все зависит от месяца и ситуации.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что мужчины обычно дают суммы крупнее, чем женщины. А самые большие карманные расходы дают в Новосибирске и Красноярске — 5 и 6 процентов опрошенных в этих городах соответственно выделяют детям от 10 до 20 тысяч рублей в месяц.

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Чаще всего родители дают карманные деньги по потребности (44 процента), а 24 процента выдают определенную сумму на регулярной основе. 30 процентов рассказали, что их дети используют деньги, подаренные им на праздники, как свои карманные. В каждой пятой семье дети «зарабатывают» деньги, выполняя различные цели и задачи, которые касаются учебы, уборки по дому, помощи родителям и прочего. А 7 процентов ответили, что подростки, достигшие 14-16 лет, сами зарабатывают деньги на свои нужды на разрешенной им по возрасту работе.

При этом контролируют траты детей большинство взрослых лишь время от времени (58 процентов). 22 процента просят отчитываться обо всех тратах, а 21 — не интересуются этим совсем. Родители отмечают, что в основном карманные деньги детей уходят на снеки и сладости (62 процента), походы в кафе или обеды в столовой (38), игрушки (35), билеты в кино (18) и проезд (17).

Также среди популярных ответов — накопления. Выяснилось, что многие дети откладывают карманные деньги на какую-то большую покупку, например, компьютер, или просто «на лучшую жизнь», как поделился один из участников опроса. Еще некоторые дети тратят средства на подарки и сюрпризы родным.

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Примечательно и то, что 55 процентов россиян ограничивают выдачу денег детям в случае провинности. Из них большинство (44 процента) делают это, только если ребенок сильно «проштрафился», а 11 процентов — в случае любой провинности. В то же время 45 процентов родителей в такой ситуации вообще не ограничивают выдачу карманных денег, так как считают, что они все равно нужны. Чаще такого мнения придерживаются женщины — 49 процентов против 39 процентов мужчин.

Ранее зампред правления Почта Банка Алексей Охорзин назвал самым оптимальным способом сохранить накопления разделение их на две корзины — рублевый вклад на полгода и накопительный счет, деньги с которого в любой момент можно потратить.

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      Екатерина Смирная
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