Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:59, 31 января 2024Силовые структуры

Раскрыт возможный мотив расправы россиянина над экс-возлюбленной и ее дочерью

Причиной убийства женщины и ее 2-летней дочери на Кубани могла стать ревность

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Житель Адыгеи мог расправиться со своей бывшей возлюбленной и ее двухлетней дочерью в Краснодарском крае из-за ревности. Такой возможный мотив порталу «Страсти» раскрыла сестра потерпевшей по имени Виктория.

По ее словам, незадолго до инцидента мужчина решил возобновить отношения со своей экс-возлюбленной. Родственники женщины были категорически против этого, поэтому потерпевшая ничего им не сказала. «Она рассказала двум подружкам, с которыми постоянно общалась, а они уже сообщили мне, когда я не понимала, что могло стать причиной их конфликта», — сообщила Виктория.

По словам сестры потерпевшей, в тот день пара могла поссориться из-за ревности. Она отметила, что возлюбленный девушки никогда не отличался верностью, и у них часто происходили конфликты на этой почве.

27-летнюю девушку без признаков жизни обнаружили в сгоревшей квартире в Краснодарском крае, а ее двухлетнюю дочь — в поле в соседней республике. По подозрению в расправе полицейские задержали бывшего возлюбленного потерпевшей. Ему предъявили обвинение по статье 105 УК РФ и отправили под стражу.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Самолет сбит американской системой». Путин огласил результаты экспертизы по делу о крушении Ил-76

      Раскрыт возможный мотив расправы россиянина над экс-возлюбленной и ее дочерью

      Россиянам рассказали о погоде в феврале

      На Украине раскрыли детали обмена пленными с Россией

      Мужчина в поисках наркотиков напал с битой на россиянку и сел на десять лет

      Буданов пообещал новое контрнаступление ВСУ весной

      Уехавший в США стендап-комик назвал преимущество России перед Америкой

      США ввели новые санкции против Ирана

      Участник переговоров в Белом доме назвал реальное отношение Путина к Трампу

      Индекс потребительских настроений россиян достиг исторического максимума

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше