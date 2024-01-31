Раскрыт возможный мотив расправы россиянина над экс-возлюбленной и ее дочерью

Причиной убийства женщины и ее 2-летней дочери на Кубани могла стать ревность

Житель Адыгеи мог расправиться со своей бывшей возлюбленной и ее двухлетней дочерью в Краснодарском крае из-за ревности. Такой возможный мотив порталу «Страсти» раскрыла сестра потерпевшей по имени Виктория.

По ее словам, незадолго до инцидента мужчина решил возобновить отношения со своей экс-возлюбленной. Родственники женщины были категорически против этого, поэтому потерпевшая ничего им не сказала. «Она рассказала двум подружкам, с которыми постоянно общалась, а они уже сообщили мне, когда я не понимала, что могло стать причиной их конфликта», — сообщила Виктория.

По словам сестры потерпевшей, в тот день пара могла поссориться из-за ревности. Она отметила, что возлюбленный девушки никогда не отличался верностью, и у них часто происходили конфликты на этой почве.

27-летнюю девушку без признаков жизни обнаружили в сгоревшей квартире в Краснодарском крае, а ее двухлетнюю дочь — в поле в соседней республике. По подозрению в расправе полицейские задержали бывшего возлюбленного потерпевшей. Ему предъявили обвинение по статье 105 УК РФ и отправили под стражу.