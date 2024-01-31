Разработан инновационный метод переработки биопластика

Cell Reports Physical Science: разработан новый метод переработки биопластика

Ученые Королевского колледжа Лондона разработали инновационный метод переработки пластика, который используется в одноразовых предметах. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Physical Science.

Метод основан на применении ферментов, обычно присутствующих в биологических моющих средствах для стирки. Эти вещества разрушают полимеры и обеспечивают полное разложение биопластика, изготовленного из полимолочной кислоты, всего за 24 часа. Новый подход в 84 раза быстрее, чем 12-недельный процесс промышленного компостирования, обычно используемый для переработки.

В качестве фермента используется химически модифицированная липаза B из дрожжей Candida antarctica. Распад биополимеров происходит при температуре всего 90 градусов Цельсия. После преобразования в мономеры — отдельные молекулы — переработанный материал можно использовать для изготовления столь же высококачественного пластика для многократного повторного использования.

Хотя биопластики, полученные из биологических источников, таких как кукурузный крахмал, маниока или сахарный тростник, рассматриваются как более предпочтительными с точки зрения охраны окружающей среды, само производство биопластиков является дорогостоящим из-за использования земли для выращивания предназначенных для этого культур. Ситуация усугубляется тем, что методы переработки биопластиков неэффективны, что затрудняет многоразовое использование.