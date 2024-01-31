Регионам разрешат запрещать «наливайки»

В Госдуме во II чтении приняли проект о праве регионов ограничивать «наливайки»

Госдума во втором чтении приняла законопроект, наделяющий регионы правом ограничивать работу «наливаек» в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, говорится на сайте Госдумы.

Законопроектом предлагается наделить региональные власти правом ограничивать время розничной продажи алкоголя в «наливайках». Правило коснется всех мест общепита, кроме ресторанов. Также регионы могут разрешить продавать пиво, сидр и медовуху только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Также в ряде регионов предлагается запретить производство алкоголя с добавлением этилового спирта, если такое добавление не предусмотрено требованиями государственных стандартов и технических регламентов, а также производство пивных напитков из закупленного пива.

По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, граждане очень ждали принятия этого законопроекта.

Ранее в Ассоциации крафтовых пивоварен предложила Госдуме не передавать российским регионам право регулировать время продажи алкоголя в общепите, который находится в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Пивовары считают, что запрет может отрицательно сказаться на добросовестных продавцах.