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10:55, 31 января 2024Экономика

Россиян предупредили о росте цен из-за поддержки отечественных производителей

ФАС спрогнозировала подорожание продуктов из-за «российской полки»

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против идеи введения обязательного минимума отечественной продукции в магазинах и предупредила о возможном росте цен в случае принятия новой меры поддержки производителей. Об этом со ссылкой на протокол совещания по данному вопросу в правительстве пишут «Известия».

Ведомство считает, что ретейлеры не смогут выполнить требования закона о «российской полке», при этом такая мера не повысит конкурентоспособность отечественных товаров. В ФАС отметили, что у службы нет никаких данных, сигнализирующих о том, что сейчас российские производители непродовольственных товаров сталкиваются с проблемами при поставках в торговые сети.

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При этом после введения обязательной квоты сложности могут начаться как у продавцов, так и у производителей — например, с поставкой товара в труднодоступные районы страны. В ФАС назвали такую меру обременительной и спрогнозировали, что дополнительные затраты на выполнение требований ретейлеры заложат в розничные цены, что спровоцирует подорожание многих продуктов.

Представители российского бизнеса согласны с позицией антимонопольной службы. В частности, компании считают, что законопроект помешает инвестициям в отечественные производства, так как если их владельцы будут не из России или Белоруссии, то товар не будет считаться российским.

Проект закона «о российской полке», предлагающий закрепить в торговых сетях обязательный минимум отечественной продукции был разработан депутатами фракции «Единая Россия» в 2023 году. Действие закона планировалось распространить на ретейлеров с оборотом более двух миллиардов рублей в год. Он призван решить проблему входа локальной продукции в ассортимент крупных магазинов и предусматривает ряд условий — товар должен быть произведен на территории страны, изготовителем должно быть российское физическое или юридическое лицо, не находящееся под контролем иностранцев, а торговый знак должен быть зарегистрирован в России.

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