Среда обитания
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14:03, 31 января 2024Среда обитания

Россиянам посоветовали не принимать ванну ради экономии

Эксперты посоветовали россиянам починить сантехнику для экономии на счетах

Фото: Unsplash

Россиянам для экономии счетов на воду эксперты в первую очередь посоветовали избавиться от неисправностей в сантехнике, а также изменить некоторые привычки, сообщает «Российская газета» со ссылкой на эксперта Общественного совета при Минстрое Ирину Булгакову.

Для экономии россиянам рекомендуется принимать душ вместо ванны. Во время чистки зубов или мытья посуды рекомендуется выключать воду.

Эксперт также указала, что из-за протекающего бачка унитаза или капающей воды может «набежать» от 130 литров до нескольких кубометров. Эксперт напомнила, что кубометр холодной воды стоит более 40-50 рублей.

Также россиянам рекомендуется поменять сантехнику на более современную, которая экономичнее расходует воду, установить однорычажный смеситель, а на краны поставить насадки-аэраторы. Также можно заменить традиционную лейку для душа на насадку с аэратором.

Сокращает потребление воды и использование современных бытовых приборов — посудомоечных и стиральных машин.

Ранее стало известно, что задолженность россиян до счетам за воду и канализацию достигла 90 миллиардов рублей. Рост составил 11 миллиардов с 2022 года.

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      Мария Черкасова
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