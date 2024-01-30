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10:54, 30 января 2024Среда обитания

Россияне задолжали 90 миллиардов рублей за воду

РАВВ: россияне задолжали 90 миллиардов рублей за воду и канализацию

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Задолженность россиян до счетам за воду и канализацию достигла 90 миллиардов рублей. Об этом «Ведомостям» рассказали в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ).

С 2022 года долги жителей России по этим коммунальным услугам выросли на 11 миллиардов рублей. В организации, однако, подчеркнули, что с учетом инфляции и роста тарифов ЖКХ показатели изменились несущественно. Они по-прежнему составляют 35-45 процентов от общего объема задолженности в сфере водоснабжения и водоотведения.

За электричество, воду и тепло предприятия и население задолжали почти 1,4 триллиона рублей. Всего за «коммуналку» по итогам первого квартала 2023 года россияне не доплатили 876,4 миллиарда рублей.

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По мнению эксперта «Народный фронт. Аналитики» Павла Склянчука, проблема долгов в ЖКХ не решается прежде всего потому, что отраслевые регуляторы не согласовали меры реструктуризации задолженности. Из-за этого общая сумма из года в год не снижается. Депутат Александр Якубовский убежден, что долги растут равномерно. Это говорит о том, что неплательщики остаются одни и те же. Медленнее всего при этом растет задолженность по электричеству — должникам его просто отключают.

Ранее в Росстате сообщили, что долги россиян за ЖКУ приблизились к 900 миллиардам рублей. За год сумма задолженности увеличилась на 72 миллиарда. Среди причин роста долгов эксперты назвали снижение доходов россиян, а также нежелание граждан оплачивать коммунальные услуги.

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      Виктория Клабукова
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