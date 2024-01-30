РАВВ: россияне задолжали 90 миллиардов рублей за воду и канализацию

Задолженность россиян до счетам за воду и канализацию достигла 90 миллиардов рублей. Об этом «Ведомостям» рассказали в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ).

С 2022 года долги жителей России по этим коммунальным услугам выросли на 11 миллиардов рублей. В организации, однако, подчеркнули, что с учетом инфляции и роста тарифов ЖКХ показатели изменились несущественно. Они по-прежнему составляют 35-45 процентов от общего объема задолженности в сфере водоснабжения и водоотведения.

За электричество, воду и тепло предприятия и население задолжали почти 1,4 триллиона рублей. Всего за «коммуналку» по итогам первого квартала 2023 года россияне не доплатили 876,4 миллиарда рублей.

По мнению эксперта «Народный фронт. Аналитики» Павла Склянчука, проблема долгов в ЖКХ не решается прежде всего потому, что отраслевые регуляторы не согласовали меры реструктуризации задолженности. Из-за этого общая сумма из года в год не снижается. Депутат Александр Якубовский убежден, что долги растут равномерно. Это говорит о том, что неплательщики остаются одни и те же. Медленнее всего при этом растет задолженность по электричеству — должникам его просто отключают.

Ранее в Росстате сообщили, что долги россиян за ЖКУ приблизились к 900 миллиардам рублей. За год сумма задолженности увеличилась на 72 миллиарда. Среди причин роста долгов эксперты назвали снижение доходов россиян, а также нежелание граждан оплачивать коммунальные услуги.