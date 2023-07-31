В Госдуме объяснили долг россиян за ЖКУ почти на 900 миллиардов рублей

Депутат Разворотнева заявила о замкнутом круге для россиян с долгами за ЖКУ

Рост общей задолженности россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), размер которого в 2023 году приблизился к 900 миллиардам рублей, — комплексная проблема, вызванная множеством факторов, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Депутат перечислила «Ленте.ру» основные причины, повлиявшие на формирование долга такого размера.

Парламентарий напомнила, что ранее в стране повышались тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг, что, по ее словам, тоже могло сыграть свою роль в проблеме роста задолженности. Не менее важной, по мнению Разворотневой, проблемой стало недостаточно эффективное функционирование института субсидий на оплату ЖКУ.

Далеко не все люди, которые могут претендовать на эти субсидии, их получают. Здесь множество причин, в том числе отсутствие информации об этих субсидиях и сложности в их получении Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

«Субсидии нельзя получать людям с долгами, а с прошлого года в том числе перестал действовать такой инструмент, как реструктуризация задолженности. Раньше люди могли заключить соглашение с поставщиками услуг о том, что они могут оплачивать долг и получать субсидии, а сейчас получается замкнутый круг, когда эти долги накапливаются», — объяснила парламентарий.

Собеседница «Ленты.ру» привела также и техническое объяснение роста задолженности россиян за ЖКУ.

«У нас вступил в силу закон, по которому задолженностью считается только просуженная задолженность, и многие поставщики услуг были вынуждены обращаться в суды в прошлом году. В итоге то, что мы имеем в 2023 году — это результат судебных процессов, которые прошли в 2022», — добавила она.

Такие огромные задолженности, конечно, не могли образоваться за один день, это многолетняя история с истекшим сроком давности, они в том числе возникали в связи с тем, что поставщики не занимались взысканиями, приставы тоже недостаточно хорошо работали Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Ранее служба Росстата сообщила, что долги россиян за ЖКУ приблизились к 900 миллиардам рублей. Уточняется, что по итогам I квартала общая сумма составила 876,4 миллиарда рублей. За год она увеличилась на 72 миллиарда. При этом в службе уточнили, что перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) долги россиян увеличились на 15,8%, а перед управляющими компаниями (УК) они выросли на 1,2%. Среди причин роста долгов эксперты назвали снижение доходов россиян, а также нежелание граждан оплачивать коммунальные услуги.