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16:26, 31 января 2024Путешествия

Россиянам раскрыли цены на отдых в санаториях страны

АТОР: цены на отдых в санаториях зимой 2024 начинаются от 30,8 тысячи рублей

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Цены на отдых в российских санаториях зимой 2024 года начинаются от 30,8 тысячи рублей за двоих. Стоимость размещения и лечения в здравницах страны в феврале раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По такой цене туроператор Coral Travel предлагает путевку в санаторий «Зеленоградск» на семь ночей (дорога не включена в стоимость). У PEGAS Touristik можно забронировать путевку на 10 дней в санаторий «Волна» в Калининградской области за 63,8 тысячи рублей. У Fun & Sun есть вариант отдыха в санатории «Надежда» в Анапе за 65 тысяч рублей на двоих (трехразовое питание и лечение включены).

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Кроме того, туроператор «Русский Экспресс» предлагает россиянам отдохнуть две недели в санатории «Сибирь Резорт СПА» в Тюменской области за 156,7 тысячи рублей, а АЛЕАН — в санатории «Жемчужина Зауралья» в Курганской области за 85,8 тысячи рублей.

Ранее россиян предупредили о значительном подорожании санаториев в 2024 году. В Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья предупредили, что в летнем сезоне текущие цены надо будет умножать на два.

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      Марина Черняк
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