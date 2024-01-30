Россиян предупредили о значительном подорожании санаториев в 2024 году

«Известия»: отдых в российских санаториях подорожает на 15-30 процентов в 2024-м

В 2024 году стоимость отдыха в российских санаториях вырастет на 15-30 процентов. О значительном подорожании здравниц предупредила газета «Известия».

Размещение в некоторых санаториях Минеральных вод уже стало дороже на треть по сравнению с 2023 годом. При этом уточняется, что речь идет о единичных объектах.

«В среднем по году сутки на человека в санатории обойдутся в 4-4,5 тысячи рублей — в эконом сегменте, в 6-10 тысяч — в среднем и более чем в 10 тысяч рублей — в высшем», — рассказал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов. Он добавил, что в летнем сезоне эти цены можно умножать на два.

В то же время спрос на санатории увеличивается. Чаще всего россияне выбирают оздоровительный отдых в Кавминводах — больше половины бронирований весной 2024-го приходится именно на этот город. Также популярностью пользуются здравницы Краснодарского края, Урала, Сибири, Крыма и Калининградской области.

Спрос на отдых в российских санаториях в полтора раза превышает предложение. Однако это связано не с резким ростом турпотока, а с нехваткой качественных объектов для размещения, поскольку с начала пандемии новые здравницы практически не открывались.