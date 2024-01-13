Россияне столкнулись с нехваткой санаториев

«Коммерсантъ»: спрос на отдых в санаториях в полтора раза превышает предложение

Спрос на отдых в санаториях в полтора раза превышает предложение, однако это связано не с резким ростом турпотока, а с нехваткой качественных объектов для размещения. К таким выводам пришли журналисты «Коммерсанта», опросившие представителей российского туристического бизнеса.

В частности, по мнению медицинского директора Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаила Данилова, в 2024 году индустрия столкнется с незначительным ростом турпотока в отечественные санатории — лишь около двух-трех процентов. Показатель 2023 года — шесть процентов, оздоровительные курорты посетили семь миллионов человек. При этом все коммерческие санатории страны были переполнены.

«Спрос вырос, а ввод новых объектов с пандемии был фактически нулевым», — соглашается управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.

В том числе этот фактор скажется на повышении стоимости отдыха в здравницах. По мнению отдельных игроков, средний тариф на размещение в санатории может вырасти на 20-30 процентов.

Ранее была раскрыта загрузка сочинских санаториев во время новогодних праздников. По словам мэра популярного курортного города Алексея Копайгородского, она составила около 90 процентов.