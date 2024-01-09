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17:36, 9 января 2024Путешествия

Раскрыто число посетивших Сочи в Новый год туристов

Мэр Сочи: свыше 280 тысяч туристов посетили курортный город в Новый год

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Свыше 280 тысяч туристов посетили Сочи в новогодние праздники. Число путешественников раскрыл мэр популярного курортного города Алексей Копайгородский у себя в Telegram-канале.

По словам высокопоставленного чиновника, это на четыре процента больше, чем за аналогичный период 2023 года. «Чуть выше — в горном кластере, — добавил он. — А загрузка сочинских здравниц на праздники составила около 90 процентов».

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Глава курортного города подчеркнул, что культурно-массовая программа, которая составлялась для отдыхающих и жителей города, состояла из почти 300 мероприятий на всех городских площадках. В общей сложности на них побывали более 85 тысяч человек.

Ранее штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов объявили на территории Краснодарского края. Так, уточняется, что до конца вторника, 9 января, в средних и высоких горах Сочи ожидается очень сильный снег.

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      Фариза Бацазова
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