Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: в Сочи объявили штормовое предупреждение 9 января

Штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов объявили на территории Краснодарского края. Об угрожающей Кубани опасности россиянам сообщили в пресс-службе местного управления МЧС России.

Так, отмечается, что до конца вторника, 9 января, в средних и высоких горах Сочи ожидается очень сильный снег. В связи с этим спасатели рекомендуют жителям и гостям популярного курортного города воздержаться от поездок на личном транспорте в случае получения информации о выпадении обильных осадков.

Более того, сотрудники МЧС призвали граждан соблюдать безопасный скоростной режим в условиях гололеда на трассе.

Ранее в январе двух туристов нашли под лавиной в ущелье Рамзая Хибинского горного массива в Мурманской области без признаков жизни. Личности мужчин установлены — ими оказались жители Санкт-Петербурга 1975 и 1969 годов рождения.