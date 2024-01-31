Денежные переводы россиян в соседние страны упали

РБК: переводы россиян в четыре соседние страны упали на 12 % в 2023 году

По итогам 2023 года суммарные денежные переводы россиян в четыре соседние страны — Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию — сократились на 12 процентов после рекордного роста на сотни процентов в 2022-м. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику местных Центробанков.

За 12 месяцев в вышеуказанные страны россияне перевели в общей сложности 7,7 миллиарда долларов. Сокращение переводов началось во втором квартале 2023 года.

Лидером среди четырех соседних стран по объемам денежных переводов стала Армения. В эту страну россияне отправили 3,6 миллиарда долларов (плюс 15 процентов к уровню 2022 года без учета данных за декабрь). На втором месте оказалась Киргизия (2,3 миллиарда без учета данных за декабрь), а топ-3 замкнула Грузия (1,5 миллиарда). В Казахстан в 2023 году из России было отправлено 0,23 миллиарда долларов.

О резком снижении денежных переводов россиян в Грузию по итогам 2023 года указывалось еще в середине января. Тогда агентство ТАСС со ссылкой на данные грузинского Нацбанка сообщало, что за 12 месяцев показатель сократился на 26 процентов к уровню 2022 года. При этом Россия осталась лидером по объему денежных переводов в Грузию и с большим отрывом опередила ближайших преследователей, включая Италию и США.