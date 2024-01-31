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19:33, 31 января 2024Среда обитания

Россиянин лишился жилья из-за аморального поведения

Суд выселил жителя Оренбурга из квартиры за аморальное поведение

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель Оренбурга лишился жилья из-за аморального поведения. Мужчина вел себя агрессивно и портил имущество, сообщает издание Orengrad.

Россиянин проживает в квартире на улице Монтажников вместе с бабушкой. По словам собственницы жилья, мужчина злоупотребляет алкоголем и избивает сожительницу. Несколько раз он выгонял пенсионерку из дома — прохожие видели ее на улице в крови и без обуви. Соседи вызывали полицию из-за буйного поведения гражданина.

Хозяйка квартиры подала иск в Дзержинский районный суд, чтобы выселить нарушителя. Суд удовлетворил требование, постановив, что мужчина не является членом семьи собственницы, а соглашение о пользовании помещением не было заключено. Теперь ответчик должен покинуть квартиру.

Ранее многодетная семья из Ростовской области лишилась жилья из-за того, что ни разу не платила по кредиту за дом. Кредиторы подали иск в суд и добились выселения заемщиков.

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      Александра Качан
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