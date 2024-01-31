Россиянин похитил из магазина 15 коробок конфет и съел

В Перми юноша похитил 15 коробок конфет из магазина и съел

В Перми 20-летний юноша похитил 15 коробок конфет из супермаркета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию пришел директор магазина и рассказал, что в торговый зал зашел неизвестный и долго ходил по рядам. Затем он спрятал в куртке несколько коробок конфет и пошел к выходу мимо кассы. Сотрудники заметили грабителя и попытались задержать, но тот сбежал.

Полицейские установили личность фигуранта и задержали его. Похититель признал вину и сказал, что уже съел все сладости. Ранее он уже был судим. Возбуждено дело по части 1 статьи 161 («Грабеж») УК РФ. Сладкоежке грозит до четырех лет колонии, пока он находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в подмосковном Долгопрудном неизвестная украла из магазина 15 банок Nutella.

