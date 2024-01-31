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20:23, 31 января 2024Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом по делу о реабилитации нацизма за комментарий

В Дагестане мужчина предстанет перед судом за реабилитацию нацизма

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

В Дагестане мужчина предстанет перед судом за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал текст в социальных сетях. Его, по данным следствия, мужчина разместил в апреле 2022 года.

Как сообщает издание «АиФ-Дагестан», фигурант оставил под публикацией в соцсети комментарий с положительной оценкой действий Адольфа Гитлера по отношению к группе людей определенной национальности.

Ранее ФСБ предостерегла жительницу Осетии, собравшуюся выслать деньги снохе в Сирию.

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      Илона Палей
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