Российская пенсионерка собралась отправить деньги снохе в Сирию и попалась ФСБ

ФСБ предостерегла жительницу Осетии, собравшуюся выслать деньги снохе в Сирию

71-летняя жительница Республики Северная Осетия-Алания собралась выслать деньги находящейся в Сирии 33-летней снохе, объявленной в международный розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий спецслужбы узнали о телефонном разговоре женщин, в ходе которого пенсионерка в ответ на просьбу невестки согласилась помочь ей финансово, как только у нее появятся деньги.

В ФСБ расценили намерение женщина как содействие террористической деятельности и вынесли ей официальное предостережение о недопустимости действий, которые могут быть квалифицированы российским законом как финансирование терроризма.

Сноха пенсионерки разыскивается за совершение преступлений по статьям 208 («Организация незаконного вооруженного формирования») и 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации»).

23 января сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Петербурга Равшана Хакимова за содействие запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, а остальные девять — в колонии строгого режима.