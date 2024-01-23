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12:39, 23 января 2024Силовые структуры

Мужчину осудили за содействие запрещенной в России террористической организации

Петербуржец получил 12 лет лишения свободы за содействие террористам в Сирии

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Петербурга Равшана Хакимова, задержанного за содействие запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Он получил наказание за содействие террористам в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Петербуржца признали виновным по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности»), части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма»), части 2 статьи 280 («Призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и части 4 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ и осудили на 12 лет. Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, а остальные девять — в колонии строгого режима. Кроме того, он не сможет заниматься администрированием сайтов и других площадок в интернете три года.

По данным следствия, мужчина был причастен к ресурсному обеспечению деятельности «Хайят Тахрир аш-Шам», действующей в Сирии, а также к публичному оправданию терроризма и призывам экстремистской направленности с использованием интернета.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Ростовской области за подготовку к вступлению в «Хайят Тахрир аш-Шам».

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      Олеся Мицкевич
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