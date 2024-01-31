Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:34, 31 января 2024Силовые структуры

Россиянин расписал бронетранспортер нецензурными словами и попал под статью

Житель Архангельска поджег 2 бани в воинской части и написал нецензурные слова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Архангельска поджег две бани на территории воинской части и расписал бронетранспортер нецензурными словами. Так он выразил свой протест против специальной военной операции, сообщает Baza.

По данным издания, 18-летний юноша является членом легиона «Свобода России» (запрещенная в России террористическая организация). С июля по сентябрь 2023 года он по указанию неизвестных устроил поджог двух бань в воинской части, а спустя несколько недель нанес непристойные фразы на бронетранспортер и стелу, расположенных около центра патриотического воспитания. Все свои действия злоумышленник снимал на камеру.

Молодого человека задержали 23 сентября 2023 года, когда он проник с бензином на территорию воинской части и попытался поджечь оборудование для ПВО. Сейчас он находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы.

Ранее суд в Петербурге приговорил к восьми годам лишения свободы 19-летнего Вячеслава Зайцева, виновного в поджоге на железной дороге.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Петербурге против дрона впервые применили С-400 «Триумф». В США его называли самым смертоносным оружием

      Назван самый популярный модный бренд в мире

      Захарова отвергла возможность переговоров о мирном договоре с Японией

      Восьмикратная паралимпийская чемпионка из России решила продать медали

      Россиянин похитил из магазина 15 коробок конфет и съел

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха зимой на любимом курорте богачей

      Улицкую предупредили о конфискации имущества после признания в спонсировании ВСУ

      В МИД заявили о раздражении США из-за коррупции на Украине

      Летучие мыши захватили общежитие крупного университета

      В России оценили интерес иностранцев к обмену замороженными активами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше