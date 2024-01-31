Россиянин расписал бронетранспортер нецензурными словами и попал под статью

Житель Архангельска поджег 2 бани в воинской части и написал нецензурные слова

Житель Архангельска поджег две бани на территории воинской части и расписал бронетранспортер нецензурными словами. Так он выразил свой протест против специальной военной операции, сообщает Baza.

По данным издания, 18-летний юноша является членом легиона «Свобода России» (запрещенная в России террористическая организация). С июля по сентябрь 2023 года он по указанию неизвестных устроил поджог двух бань в воинской части, а спустя несколько недель нанес непристойные фразы на бронетранспортер и стелу, расположенных около центра патриотического воспитания. Все свои действия злоумышленник снимал на камеру.

Молодого человека задержали 23 сентября 2023 года, когда он проник с бензином на территорию воинской части и попытался поджечь оборудование для ПВО. Сейчас он находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы.

Ранее суд в Петербурге приговорил к восьми годам лишения свободы 19-летнего Вячеслава Зайцева, виновного в поджоге на железной дороге.