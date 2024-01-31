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12:32, 31 января 2024Силовые структуры

19-летнего россиянина осудили на восемь лет за диверсию на железной дороге

В Петербурге суд дал 8 лет поджигателю Зайцеву за диверсию на железной дороге

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам 19-летнего Вячеслава Зайцева, признав его виновным в диверсии за поджог на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Первые два года осужденный проведет в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима.

Суд установил, что Зайцев за 10 тысяч рублей совершил поджог 17 марта 2023 года на перегоне железнодорожных станций Горелово — Красное Село. Он с помощью краски и зажигалки вывел из строя релейный шкаф, отвечающий за регулирование движения поездов и обеспечивающего безопасный пропуск железнодорожных составов. Диверсия была совершена им по заданию куратора с аккаунтом Mogavk из Telegram. Зайцев отправил ему видео с поджогом, за что получил денежное вознаграждение на криптокошелек.

Осужденный полностью признал вину и возместил ущерб в полторы тысячи рублей на стадии следствия. Вместе с тем в его телефоне были обнаружены многочисленные запросы о казни девушек и женщин.

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      Любовь Ширижик
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