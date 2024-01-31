Россиянина арестовали за расправу над больной матерью

На Алтае сын задушил пододеяльником больную мать-пенсионерку

В Алтайском крае арестовали 37-летнего местного жителя, расправившегося с матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мужчина жил с пожилой матерью в городе Камень-на-Оби. Из-за болезни она не могла вставать с кровати, и сын ухаживал за ней. Ночью 25 января он взял пододеяльник и стал душить пенсионерку. Она не выжила.

Россиянин хотел скрыть преступление, но экспертиза доказала его вину. Тогда он сказал, что якобы хотел избавить пожилую женщину от страданий. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Дагестане отец случайно выстрелил в сына, пытаясь его разбудить.

