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19:47, 31 января 2024Силовые структуры

Россиянина с тяжелыми ранениями увезли из следственного отдела

В Петербурге подозреваемый в убийстве отца попытался покончить с собой в СК

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге из следственного отдела увезли в больницу 18-летнего местного жителя с тяжелым ранением. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, молодого человека доставили в Следственный комитет (СК) как возможного подозреваемого в расправе над отцом. Однако тот попытался свести счеты с жизнью на глазах у полицейских, юношу удалось остановить. Его доставили в больницу.

Ранее отца молодого человека нашли с разбитой головой в квартире, где тот жил вместе с сыном. Выяснилось, что между родственниками периодически происходили конфликты из-за пристрастия отца к алкоголю.

30 января сообщалось, что в Удмуртии будут судить мужчину, расправившегося с сыном.

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      Илона Палей
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