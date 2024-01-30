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19:54, 30 января 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за расправу над сыном

В Удмуртии будут судить отца, зарезавшего сына во время ссоры

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Удмуртии суд рассмотрит дело 55-летнего местного жителя, расправившегося с 31-летним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 9 ноября 2023 года пьяный мужчина поссорился с сыном. Тогда фигурант ударил родственника ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Следователи осмотрели место происшествия, провели следственный эксперимент, допросили свидетелей. Обвиняемый признал вину. Ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Дагестане отец случайно выстрелил в сына, пытаясь его разбудить.

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      Екатерина Кашурникова
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