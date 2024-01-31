Россиянка обвинила в приставаниях заставлявшего ее учиться приемного отца

В Дивеево девочка сдала полиции заставлявшего ее учиться приемного отца

В Дивеево Нижегородской области 13-летняя девочка обвинила в приставаниях приемного отца, который заставлял ее учиться. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

Как выяснило издание, юную россиянку забрали из детского дома в 2022 году. Глава семьи сразу занялся воспитанием подростка: заставлял убираться в комнате и делать уроки, не пускал гулять по ночам и контролировал посещение занятий. Такая опека не устроила несовершеннолетнюю и она придумала, как сдать взрослого полиции.

В слезах она рассказала сотрудникам отдела опеки, что приемный отец ее домогался. Те обратились в правоохранительные органы, родителей девочки вызвали на разговор в участок.

Саму заявительницу отправили на полиграф. Там она призналась, что наврала — приемный отец слишком следил за дисциплиной и ей хотелось от него избавиться. Подростка после этого вернули в детский дом.

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