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14:50, 31 января 2024Россия

Россиянка обвинила в приставаниях заставлявшего ее учиться приемного отца

В Дивеево девочка сдала полиции заставлявшего ее учиться приемного отца

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Дивеево Нижегородской области 13-летняя девочка обвинила в приставаниях приемного отца, который заставлял ее учиться. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

Как выяснило издание, юную россиянку забрали из детского дома в 2022 году. Глава семьи сразу занялся воспитанием подростка: заставлял убираться в комнате и делать уроки, не пускал гулять по ночам и контролировал посещение занятий. Такая опека не устроила несовершеннолетнюю и она придумала, как сдать взрослого полиции.

В слезах она рассказала сотрудникам отдела опеки, что приемный отец ее домогался. Те обратились в правоохранительные органы, родителей девочки вызвали на разговор в участок.

Саму заявительницу отправили на полиграф. Там она призналась, что наврала — приемный отец слишком следил за дисциплиной и ей хотелось от него избавиться. Подростка после этого вернули в детский дом.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае мужчина изнасиловал 12-летнюю дочь сожительницы и попал под суд.

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      Анна Щербакова
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