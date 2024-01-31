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19:42, 31 января 2024Силовые структуры

Россиянка похитила девять миллионов рублей и потратила их на ногти

В Новокузнецке главбух вывела на счет сына 9 млн руб. с фирм, в которых работала

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

В Кемеровской области главный бухгалтер похитила девять миллионов рублей из средств компаний, в которых работала. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, 48-летняя жительница Новокузнецка работала главным бухгалтером на двух предприятиях. Пять месяцев она перечисляла на счет сына различные суммы, а похищенные деньги тратила на уход за ногтями, ремонт автомобиля и прочие нужды. Всего женщина успела похитить у фирм девять миллионов рублей.

Следователи возбудили в отношении нее уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Уточняется, что сын фигурантки не знал о ее противоправных действиях. Сейчас на счет главбуха наложен арест.

Ранее сообщалось, что главбух из отдела полиции Башкирии сама начисляла себе зарплату и украла 18 миллионов рублей.

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      Олеся Мицкевич
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