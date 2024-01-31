Среда обитания
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10:26, 31 января 2024Среда обитания

Российская писательница посетовала на нехватку моря в Москве

Писатель Ася Володина: в Москве не хватает моря

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Российская писательница Ася Володина пожаловалась на отсутствие в Москве моря. Мнением о таком недостатке столицы она поделилась в разговоре с «Москвич Mag».

«Конечно, у меня есть большая фантазия, но она неосуществима: Москва — прекрасный город, все хорошо, вот только моря, к сожалению, нет», — сказала она. По словам Володиной, родившейся в Феодосии, ей очень не хватает моря.

Она также заявила, что особо ценит в столице места для спокойного отдыха «в духе Мещерского [парка], где как будто попадаешь в другой мир, переключаешься».

Ранее известный российский художник, один из лидеров соц-арта Ростислав Лебедев назвал Москву воротами в другой мир, а живущих в ней — людьми с другой ментальностью. По его словам, в столице масса возможностей для саморазвития и самореализации, поэтому в нее стремятся россияне.

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      Мария Черкасова
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