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18:21, 31 января 2024Силовые структуры

Российская вожатая захотела пообщаться с Ди Каприо и перевела деньги мошенникам

Вожатая из Чебоксар перевела аферистам 80 тыс. рублей ради разговора с Ди Каприо

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Школьная вожатая из Чебоксар перевела 80 тысяч рублей мошенникам, предлагавшим от имени голливудского актера Леонардо Ди Каприо пообщаться по видеосвязи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по городу.

По данным ведомства, все произошло восемь месяцев назад, но в полицию женщина решила обратиться только сейчас. Сотрудникам она рассказала, что уже 19 лет является поклонницей Ди Каприо, поэтому все это время всячески искала с ним связи через интернет. В январе 2023 года ей написал неизвестный, представившийся именем актера, и предложил пообщаться по видеосвязи за 80 тысяч рублей. Потерпевшая взяла кредит и перевела деньги на указанный счет, после чего «Леонардо» позвонил ей на одну секунду. Затем аферист продолжил общение с женщиной с помощью СМС, где выразил готовность приехать к ней в Чебоксары, но только с оплатой перелета.

Тогда воспитательница поняла, что общается с мошенниками и спустя почти год обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее школьница из Московской области отдала 275 тысяч рублей мошенникам. Девочка испугалась, что ее бабушку посадят в тюрьму.

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      Олеся Мицкевич
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