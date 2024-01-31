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08:51, 31 января 2024Силовые структуры

Российские полицейские пресекли работу нелегальной криптофермы

Под Иркутском полицейские обнаружили криптоферму в недостроенном доме

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Иркутской области полицейские пресекли работу нелегальной криптофермы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, во время рейда энергетики заметили недостроенный частный дом. Он был самовольно подключен к электросетям. Кроме того, на участке стоял шумный металлический контейнер, что, как правило, является признаком работы майнингового оборудования.

Полицейские обнаружили внутри бокса 14 единиц оборудования для добычи криптовалюты. Ущерб электросетевой компании составил около двух миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») УК РФ.

В марте 2023 года под Иркутском полиция нашла криптоферму, оборудованную в коровнике. Владелец незаконной установки оказался арендатором крестьянско-фермерского хозяйства в Ангарском округе Приангарья.

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      Екатерина Кашурникова
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